The Blacklist su Rai 2 la sesta stagione, gli episodi 24 e 25 agosto in seconda serata (Di lunedì 24 agosto 2020) The Blacklist su Rai 2 in seconda serata la sesta stagione, gli episodi del 24 e 25 agosto Prosegue l’appuntamento con The Blacklist in prima tv in chiaro su Rai 2 in seconda serata lunedì 24 e martedì 25 agosto. Anche questa settimana saranno due gli episodi in onda nelle due serate. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery e Kenneth Tigar (House of ... Leggi su dituttounpop

natscauu : Marquei como visto The Blacklist - 7x5 - Norman Devane - CinespazioBlog : La settima stagione di #theblacklist torna in replica su #foxcrime dal prossimo 26 Agosto... - rem81 : - 3 alla fine di the blacklist....ma la mamma è CATTIVA capiscilo un po' Elisabeth, comunque il vero Ilya mi sta si… - abacaxi_queer : Marquei como visto The Blacklist - 1x1 - Pilot - jumpolsneck : RT @raffcvkes: spero solo che la tizia che faceva melone in blacklist non sia una pigna nel cülo anche in the gifted -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist The Blacklist su Rai 2 la sesta stagione, gli episodi 24 e 25 agosto in seconda serata Dituttounpop The Blacklist gli episodi su Rai 2 lunedì 17 e martedì 18 agosto in seconda serata

Prosegue l’appuntamento con The Blacklist in prima tv in chiaro su Rai 2 in seconda serata lunedì 17 e martedì 18 agosto. Anche questa settimana saranno due gli episodi in onda nelle due serate. La se ...

Guida serie TV del 17 agosto: Daredevil, The Blacklist, Jessica Jones

Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, lunedì 17 agosto sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:35 The Big Bang Theory – S.7 E.20 (La disgiunzione dell’ami ...

Prosegue l’appuntamento con The Blacklist in prima tv in chiaro su Rai 2 in seconda serata lunedì 17 e martedì 18 agosto. Anche questa settimana saranno due gli episodi in onda nelle due serate. La se ...Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, lunedì 17 agosto sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:35 The Big Bang Theory – S.7 E.20 (La disgiunzione dell’ami ...