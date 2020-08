Tendenza unghie autunno-inverno 2020/2021: stile baby boomers (Di domenica 23 agosto 2020) «Le mie unghie sono vere e lo sono sempre state», ha affermato Barbra Streisand, che negli anni Settanta sfoggiava unghie dalla lunghezza extra anticipando quella che sarebbe diventata la boomer manicure. Ed è lei con le sua French squadratissima che oggi chiamiamo dalla forma «coffin» o a «ballerina» che ha ispirato il ritorno di un trend diventato popolare prima sui social network e poi nei backstage delle sfilate. Leggi su vanityfair

La manicure russa, è una nuova tecnica per la realizzazione di una manicure a secco. Se un tempo c’erano infatti solo il french o il reverse french, oggi, per le amanti del mondo della nail art e del ...Se le mani sono il nostro biglietto da visita la nail art ci consente di scegliere come presentarci. Infatti esiste una vasta gamma di stili e in base al proprio gusto personale si può ricorrere a div ...