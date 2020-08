Temptation Island, due tentatrici positive al Covid 19 (Di domenica 23 agosto 2020) L‘effetto Covid 19 in Sardegna post vacanze sembra aver toccato anche l’universo Temptation Island. Secondo gli ultimi accertamenti due ex tentatrici che hanno trascorso il periodo del reality sull’isola e poi qualche altro giorno di vacanza sono risultate positive al Coronavirus. Le due ragazze sono Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi che a quanto pare hanno contratto la patologia proprio nel periodo di permanenza in Sardegna. Ilaria ha confessato d’essere stata superficiale e d’aver capito la gravità della situazione solo dopo aver scoperto d’essere positiva, risultato a cui, nel suo caso è seguito il ricovero. Su Instagram Ilaria ha rivelato come ha scoperto d’essere stata contagiata: “Sembrava che tutto andasse per il meglio, poi a un ... Leggi su quotidianpost

