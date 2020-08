Serie A femminile 2020/2021: Pirone risponde a Lazaro, è 1-1 tra Sassuolo e Roma (Di domenica 23 agosto 2020) Si chiude sul punteggio di 1-1 il posticipo di della prima giornata di Serie A femminile 2020/2021. Sono Sassuolo e Roma le prime due squadre a dar vita al primo pareggio della nuova stagione, che finora aveva visto cinque vittorie in altrettanti match. Pirone risponde all’iniziale vantaggio di Lazaro, regalando un inaspettato pareggio alle sue compagne, ampiamente sfavorite alla vigilia. CRONACA – Al 20′ è la 26enne Paloma Lazaro a sbloccare la gara, andando a segno alla prima presenza in maglia giallorossa. L’attaccante spagnola raccoglie il cross di Erzen e di testa fa 1-0. Il pareggio arriva nella ripresa e porta la firma di Valeria Pirone, che al 67′ ... Leggi su sportface

