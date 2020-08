Scuola, il referente Covid deve essere un medico o un infermiere. Basta scaricare compiti sugli insegnanti (Di domenica 23 agosto 2020) di Antonio Deiara E’ giunto il momento di dire “Basta!” all’insegnante-Octopus. Ad ogni stormir di foglia, il Ministero dell’Istruzione, nel silenzio assordante dei Sindacati, carica sulle spalle delle maestre e dei professori incarichi aggiuntivi estranei alla loro professione, a titolo gratuito o per un pugno di euro. Basti pensare alle mal retribuite funzioni strumentali, ai cirenei referenti per la sconfitta del bullismo (e anche del cyber-bullismo) e, dulcis in fundo, all’ectoplasmatico “referente Covid”. Ciascuno faccia bene il proprio lavoro: noi siamo laureati e abilitati in lettere, arte e immagine, lingue straniere, matematica, scienze motorie, strumento musicale, etc. Come vedete, nessun titolo in medicina e chirurgia o scienze infermieristiche. Ogni Scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano

istsupsan : ??identificare un referente ????? ????tenere un registro dei contatti ?? ????chiedere ai genitori di misurare la temperatur… - Noovyis : (Scuola, il referente Covid deve essere un medico o un infermiere. Basta scaricare compiti sugli insegnanti) Playh… - Z3r0Rules : RT @AntonelloZedda: È creata la figura onnipotente, e non meglio specificata, del “referente Covid”, che ciascuna scuola deve nominare (con… - MinutemanItaly : RT @AntonelloZedda: È creata la figura onnipotente, e non meglio specificata, del “referente Covid”, che ciascuna scuola deve nominare (con… - Ecate31 : RT @FranceskoNew: Eh ma noi,con burocratica sicumera,abbiamo per ogni scuola il 'referente covid'! Se si poteva sconfiggere la pandemia a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola referente Un referente Covid-19 in ogni scuola - ItaliaOggi.it Italia Oggi Allarme obesità fra i bimbi sardi: 2 piccoli su 10 hanno gravi problemi di sovrappeso

È allarme in Sardegna sui numeri dell'obesità infantile: due bambini sardi su 10, il 21,6% del totale, hanno problemi di sovrappeso e il lockdown lo ha ulteriormente aggravato. La notizia arriva da un ...

Scuole, le indicazioni dell’Iss

Scuola, l’Istituto superiore di sanità ha reso note, in un documento,le indicazioni per la riapertura e i comportamenti da adottare. «In una prospettiva di possibile circolazione del virus a settembre ...

È allarme in Sardegna sui numeri dell'obesità infantile: due bambini sardi su 10, il 21,6% del totale, hanno problemi di sovrappeso e il lockdown lo ha ulteriormente aggravato. La notizia arriva da un ...Scuola, l’Istituto superiore di sanità ha reso note, in un documento,le indicazioni per la riapertura e i comportamenti da adottare. «In una prospettiva di possibile circolazione del virus a settembre ...