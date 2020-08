Raiola: «Pirlo bella sorpresa. Guardiola deve nascondersi» (Di domenica 23 agosto 2020) L’agente Raiola ha parlato della scelta compiuta dalla Juventus di affidare la panchina all’ex centrocampista Pirlo Mino Raiola, noto procuratore sportivo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. «È una bella sorpresa. Qualsiasi allenatore che prende la Juventus, viene criticata dai tifosi e dai non tifosi. Se Pirlo fa giocare la sua squadra come giocava lui, allora Guardiola deve iniziare a nascondersi. È stato un giocatore che ti faceva sempre divertire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

