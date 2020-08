Oltre mille contagi. Ma ricoveri in calo. Speranza: 'Non ci sarà nuovo lockdown' (Di domenica 23 agosto 2020) 1071 i positivi nelle ultime 24 ore. 3 le vittime. Tuttavia diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Record nel lazio: 215 positivi in un giorno. Quasi la metà di rientro dalla Sardegna. Trovato ... Leggi su tg.la7

Elisoccorso, in scadenza accordo con le Marche. Un mercato dominato da una sola impresa

Hems e Sar Da una parte c’è l’Hems, l’Helicopter emergency medical services, e dall’altra il Sar (Search and rescue); nel primo caso, essenzialmente, l’elicottero si alza quando c’è un codice rosso e ...

«Più positivi, meno graviPossiamo ancora evitareuna seconda ondata»

«La seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo mitigarla. Ora abbiamo molti strumenti e la conoscenza che mancava a inizio epidemia», ragiona sui numeri senza allarmismo Ranieri Guerra ...

