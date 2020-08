Nubifragio Verona, il sindaco: in 10 minuti si è abbattuta una furia mai vista (Di domenica 23 agosto 2020) commenta 'Su Verona in 10 minuti si è abbattuto qualcosa come l'equivalente della tempesta Vaia, quella che si è abbattuta sul Triveneto il 26-30 ottobre 2018, nd r,. Mai vista una furia del genere'. ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio a Verona: strade allagate e alberi sradicati #verona - rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - 80_82 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà di FDI ai cittadini veneti pesantemente colpiti dal violentissimo nubifragio che si è abbattuto oggi sul Ven… - LittleMel92 : RT @CroattiMarco: E c’è ancora chi nega il cambiamento climatico. La mia solidarietà ai cittadini di #Verona devastata pochi minuti fa da u… -