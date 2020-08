Musumeci: "Migranti via dalla Sicilia entro domani". Porti chiusi anche alle Ong (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - "Tutti fuori". L'ordinanza di chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza Siciliani è stata firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. La Sicilia, avverte il governatore, "non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento". entro le 24 di domani tutti i Migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza "devono essere improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori dell'Isola". Fonti del Viminale mettono le cose in chiaro: la gestione dei flussi migratori "non è una materia di competenza delle regioni", ma è disciplinata ... Leggi su agi

