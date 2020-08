Miralem Pjanic positivo al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato la positività al Covid-19 di Miralem Pjanic che da poco ha lasciato la Juventus per trasferirsi al club catalano in seguito allo scambio con Arthur. Il Barcellona ha tenuto a precisare che il giocatore è asintomatico e andrà in isolamento per le prossime due settimane: “ Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposta sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà al Barcellona per 15 giorni per unirsi alla squadra del Barca”. Bologna: Mihajlovic positivo al Covid-19 Il 30enne centrocampista, che ha lasciato la Serie A dopo nove stagioni, cinque con la Roma ... Leggi su sport.periodicodaily

