Maurizio Martina come Salvini (un anno fa): «Nel M5S esistono limiti oggettivi nel dibattito interno» (Di domenica 23 agosto 2020) I toni sono meno enfatici, ma il concetto di base è lo stesso che – poco più di un anno fa, con la famosa conferenza stampa del Papeete – portò Matteo Salvini a provocare la crisi del primo governo Conte (e la fine dell’esecutivo stesso). A parlare, questa volta, è l’ex segretario del Partito Democratico Maurizio Martina che in un’intervista a Il Corriere della Sera parla dei limiti del Movimento 5 Stelle nel dibattito interno. E fu questa una delle cause che, secondo il leader della Lega, portarono alla fine dell’esperienza del governo gialloverde. LEGGI ANCHE > La faccia di Maurizio Martina mentre Sgarbi dice che il Pd «lecca il c*lo ai giudici e al ... Leggi su giornalettismo

