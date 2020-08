Maltempo in Veneto, colpite anche Vicenza e Padova (Di domenica 23 agosto 2020) Sono state oltre 120 le richieste d'intervento pervenute, alle ore 19 del 23 agosto, alle sale operative dei Vigili del Fuoco del Veneto per il forte Maltempo che dal tardo pomeriggio sta interessando ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - SkyTG24 : Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragi. I vigili del fuoco segnalano oltre 120 richieste d'intervento… - Adnkronos : Bomba d'acqua e grandine su #Verona, si 'nuota' in strada/Video - CharlesGaraffa : RT @SkyTG24: Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragi. I vigili del fuoco segnalano oltre 120 richieste d'intervento, in partic… - PatriziaOrlan11 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nubifragio a Verona: un uomo cammina in un mare di acqua e ghiaccio fino al collo: Il Veneto è stato colpito da… -