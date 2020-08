LIVE – MotoGP, GP Stiria 2020: la gara (DIRETTA) (Di domenica 23 agosto 2020) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio di Stiria, valevole per il quinto appuntamento della stagione 2020 di MotoGP. Dopo il warm-up mattutino, i piloti scenderanno in pista per i primi punti dell’anno alle ore 14 di domenica 23 agosto. Sarà Pol Espargaro a partire dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Stiria con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ? Caduta per Rossi in Q1 ? Petrucci e Zarco in Q2 LIVE le qualifiche in Austria ? - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - gponedotcom : Warm Up MotoGP Stiria, LIVE: Dovizioso cerca il passo per la rimonta: Dopo qualifiche opache il pilota Ducati deve… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Stiria DIRETTA: Marc Marquez deve fermarsi 2-3 mesi. Valentino Rossi: “Anche lui è umano” -