Lazio e Sardegna verso un accordo sui tamponi

Il Lazio è risultata ieri la Regione italiana col più alto incremento di nuovi casi di COVID-19 e il governatore Zingaretti si è affrettato a sottolineare che dei 215 nuovi positivi, 97 sono persone rientrate nel Lazio dopo una vacanza in Sardegna. Persone che, pur positive al COVID-19, sono state libere di circolare e prendere mezzi di trasporto anche pubblici - aerei e traghetti - senza nessun tipo di accertamento.A provare a mettere un freno alla tensione tra le due regioni ci ha pensato in serata il governo nazionale. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha proposto ieri una sorta di intesa che prevede la reciprocità di test agli imbarchi, sia dal Lazio verso la Sardegna che viceversa.Da parte della Sardegna sembra ...

