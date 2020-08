Kimmich: «Finalmente in finale, vogliamo vincere» – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Joshua Kimmich, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Psg Joshua Kimmich, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma questa sera. Ecco le sue parole: «La finale è un’esperienza unica e l’inno è qualcosa di magico, specialmente quando lo senti dal campo. Partecipare a questa competizione è speciale, lo è ancora di più quando vi partecipi col Bayern. E se giochi col Bayern ci sono buone possibilità tu possa andare lontano. Ora, Finalmente, al mio quinto anno qui, abbiamo raggiunto la finale e vogliamo ... Leggi su calcionews24

