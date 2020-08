'I soliti assembramenti, senza distanziamento e uso di mascherine', la protesta dei cittadini del quartiere Umbertino (Di domenica 23 agosto 2020) 'Consueti assembramenti, senza distanziamento e uso di mascherine. A cosa servono le disposizioni normative, nazionali e regionali, se poi non si fanno rispettare? Dove sono i tanto decantati ... Leggi su baritoday

baritoday : 'I soliti assembramenti, senza distanziamento e uso di mascherine', la protesta dei cittadini del quartiere Umberti… - iFrancisPin : In tanti vanno in vacanza nella mia #Sardegna, molti sanno dell'emergenza sanitaria in corso ed evitano assembramen… - Franz215072382 : @LegaSalvini Il #gaglioffo creerà ancora i soliti assembramenti?? - F4Fake1 : I soliti assembramenti - sarmag29 : Apprendo e ho visto con dispiacere le immagini provenienti da #viareggio dove anche ieri sera #salvini ha portato i… -

Ultime Notizie dalla rete : soliti assembramenti "I soliti assembramenti, senza distanziamento e uso di mascherine", la protesta dei cittadini del quartiere Umbertino BariToday “In 2.500 assembrati senza controllo: io, bergamasco, su quel traghetto dalla Sardegna ho avuto paura”

Luca e sua madre vengono da Bergamo, il 14 agosto scorso hanno preso un traghetto da Livorno a Olbia per trascorrere una settimana in vacanza in Sardegna, a Sant’Antioco. Volevano riposarsi, cercare d ...

Regionali 2020, corsa al deposito di nomi e simboli entro le 12 di oggi

ROVIGO Tra l'ansia di avere dimenticato qualche documento e la tensione per l'avvio ufficiale della campagna elettorale, ieri mattina la tensione era palpabile all'ingresso del tribunale, affollato di ...

Luca e sua madre vengono da Bergamo, il 14 agosto scorso hanno preso un traghetto da Livorno a Olbia per trascorrere una settimana in vacanza in Sardegna, a Sant’Antioco. Volevano riposarsi, cercare d ...ROVIGO Tra l'ansia di avere dimenticato qualche documento e la tensione per l'avvio ufficiale della campagna elettorale, ieri mattina la tensione era palpabile all'ingresso del tribunale, affollato di ...