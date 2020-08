Gianluca Mancini – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di domenica 23 agosto 2020) Gianluca Mancini Difensore, classe ’96, della Roma. Giocatore aggressivo, fisico e potente, dotato di buona tecnica individuale ed è molto abile nel gioco aereo. Carriera e Statistiche – Mancini Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e nell’estate del 2014 svolge il ritiro precampionato in prima squadra. Il 10 luglio 2015 viene ceduto al Perugia in Serie B ed esordisce come professionista l’11 settembre 2015 a 19 anni. Termina la stagione con 12 presenze. A metà della stagione successiva, il 12 gennaio 2017, passa all’Atalanta, rimanendo in prestito a Perugia fino al termine della stagione con 13 presenze in campionato. Nell’estate del 2017 si trasferisce a Bergamo e il 24 settembre 2017, a 21 anni, fa il suo ... Leggi su giornal

MrSandpeople : RT @footballmemorys: Sampdoria duo Roberto Mancini and Gianluca Vialli #Sampdoria #Blucerchiati - sp1873 : RT @footballmemorys: Sampdoria duo Roberto Mancini and Gianluca Vialli #Sampdoria #Blucerchiati - tahirtheram86 : RT @footballmemorys: Sampdoria duo Roberto Mancini and Gianluca Vialli #Sampdoria #Blucerchiati - footballmemorys : Sampdoria duo Roberto Mancini and Gianluca Vialli #Sampdoria #Blucerchiati - gianluca_biondo : @gigifabbri Cragno Mancini Smalling Kolarov Spinazzola Veretout Cristante Goesens Zaniolo Pellegrini Mkhitaryan Dzeko -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Mancini Gianluca Mancini – Ruolo, Carriera e Statistiche Giornal Macerata al voto: ecco i nomi di tutti i candidati alle comunali

9' di lettura 23/08/2020 - Saranno cinque i candidati a concorrere per la carica di sindaco di Macerata: Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Sandro Parcaroli e Narciso Ricotta. In l ...

Macerata al voto: ecco tutti i nomi di tutti i candidati alla comunali

9' di lettura 23/08/2020 - Saranno cinque i candidati a concorrere per la carica di sindaco di Macerata: Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Sandro Parcaroli e Narciso Ricotta. In l ...

9' di lettura 23/08/2020 - Saranno cinque i candidati a concorrere per la carica di sindaco di Macerata: Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Sandro Parcaroli e Narciso Ricotta. In l ...9' di lettura 23/08/2020 - Saranno cinque i candidati a concorrere per la carica di sindaco di Macerata: Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Sandro Parcaroli e Narciso Ricotta. In l ...