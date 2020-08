“Fott…vi!”. Vasco Rossi è un fiume in piena, alza il dito medio e si scaglia contro di loro (Di domenica 23 agosto 2020) Vasco Rossi decisamente sopra le righe. Attraverso una storia postata sul social network Instagram, la rockstar ha manifestato tutta la sua furia. L’argomento trattato è stato appunto il coronavirus e soprattutto si è scagliato contro coloro che negano la sua esistenza. L’artista italiano ha infatti dato vita ad un gesto clamoroso, che sicuramente farà discutere a lungo. Non riesce proprio ad accettare che ci sia qualcuno che possa dire che non esista questa malattia e che non provoca problemi. La sua opinione l’ha quindi resa pubblica e il potere dei social permetterà indubbiamente di diffondere ancora di più il suo pensiero netto su questa tematica. Le parole utilizzate sono inequivocabili: “Fottetevi da soli negazionisti del ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Fott…vi” Vasco