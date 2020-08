Covid e trombosi Relazione pericolosa (Di domenica 23 agosto 2020) Emostasi è il termine che definisce il complesso sistema che permette al sangue di scorrere fluido in condizioni normali e di cambiare stato fisico, coagulando quando serve: per guarire una ferita, un tessuto infiammato o infetto. Leggi su ecodibergamo

Emostasi è il termine che definisce il complesso sistema che permette al sangue di scorrere fluido in condizioni normali e di cambiare stato fisico, coagulando quando serve: per guarire una ferita, un ...Il Coronavirus corre in tutto il Paese: in Italia ben 947 nuovi positivi (il valore più alto dal 14 maggio) contro gli 840 del giorno prima, crescono i ricoveri soprattutto in degenza ordinaria e in C ...