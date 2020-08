Che rapporto c’è tra sesso, genere e malattia? Lo svela uno studio internazionale (Di domenica 23 agosto 2020) C’è anche l’Ospedale Civile di Baggiovara, tra i centri che hanno partecipato allo studio sul rapporto tra sesso, genere e malattia, che in questi giorni è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Britannica “The Lancet” (H index747). L’articolo – intitolato “Sex and gender: Modifiers of health, disease and medicine”- è firmato da autori affiliati a 12 diverse università USA e 3 Istituzioni Europee: Università di Berlino, Karolinska Institutet di Stoccolma e, per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dal dottor Amedeo Lonardo, medico della Medicina Metabolica dell’Ospedale Civile di Baggiovara diretta dal prof. Pietro Andreone di UNIMORE. Il dottor Lonardo è stato coautore, ... Leggi su ildenaro

C’è anche l’Ospedale Civile di Baggiovara, tra i centri che hanno partecipato allo studio sul rapporto tra sesso, genere e malattia, che in questi giorni è stato accettato per la pubblicazione sulla ...

"Cara ministra e cari tuttologi, sappiate che se la scuola inizia il merito sarà solo e soltanto di insegnanti e sindacati"

Parla la responsabile della Cisl scuola Maddalena Gissi. Non ci stanno a diventare “capro espiatorio” di una lunga catena di errori e ritardi. E neppure” l’alibi perfetto di una Caporetto del governo” ...

"Cara ministra e cari tuttologi, sappiate che se la scuola inizia il merito sarà solo e soltanto di insegnanti e sindacati"

Parla la responsabile della Cisl scuola Maddalena Gissi. Non ci stanno a diventare "capro espiatorio" di una lunga catena di errori e ritardi. E neppure" l'alibi perfetto di una Caporetto del governo" ...