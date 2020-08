Champions League, Ceferin: “Final eight? Ci penseremo in futuro” (Di domenica 23 agosto 2020) “Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche. Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l’altra deve segnare il prima possibile. Se si tratta di un sistema con andata e ritorno, allora c’è tutto il tempo per vincere la partita successiva“. Queste le dichiarazioni del presidente UEFA Aleksander Ceferin a proposito del format final eight, soluzione d’emergenza studiata per portare a termine l’edizione 2019/2020 di Champions League ed Europa League. Restano comunque molti nodi da risolvere: “Partite più emozionanti ... Leggi su sportface

OptaPaolo : 6 - Diego #Godin è solo il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champio… - GoalItalia : La mappa della Coppa Campioni/Champions League ???? Dove finirà domani sera? #PSGBayern - capuanogio : L’#Inter perde la finale di #Europeague contro il #Siviglia che a lungo gioca meglio anche se alla fine pesano gli… - Claudio_Forzano : RT @fattoquotidiano: Psg-Bayern Monaco, la finale di Champions League: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - _Be_Myself : RT @SkySport: Benfica, tutti i segreti del centro sportivo dei portoghesi. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Diretta Psg-Bayern Monaco ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

LISBONA (PORTOGALLO) - Ormai ci siamo. Stasera alle ore 21, allo stadio Da Luz di Lisbona, Psg e Bayern Monaco si contenderanno la Champions League nella finale della 65ª edizione. La squadra di Tuche ...

Champions League 2020: Paris Saint Germain e Bayern Monaco per il tetto d’Europa

Siamo arrivati all’atto finale della Champions League 2019/2020: questa sera, all’”Estádio da Luz” di Lisbona, saranno di fronte Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Chi vincerà, succederà al Liverpoo ...

LISBONA (PORTOGALLO) - Ormai ci siamo. Stasera alle ore 21, allo stadio Da Luz di Lisbona, Psg e Bayern Monaco si contenderanno la Champions League nella finale della 65ª edizione. La squadra di Tuche ...Siamo arrivati all’atto finale della Champions League 2019/2020: questa sera, all’”Estádio da Luz” di Lisbona, saranno di fronte Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Chi vincerà, succederà al Liverpoo ...