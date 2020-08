Catania, Calapai: 'Il derby col Palermo fa storia a parte. Il gol di Mascara al Barbera...' (Di domenica 23 agosto 2020) Luca Calapai è uno di quei giocatori confermati dalla nuova proprietà del Catania . Il laterale destro di difesa, in un'intervista concessa a Giovanni Finocchiaro per La Gazzetta dello Sport, parla delle ambizioni per la prossima stagione. ' Catania ha rischiato di non esserci . Invece ha superato con successo gli ostacoli. Con Raffaele ci si sta conoscendo - afferma -... Leggi su stadionews

stefano_auteri : ? Catania: Guerini è il nuovo Direttore dell'area Tecnica ???? ? Mercato: il Catania vuole puntare ancora su Silvest… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Calapai Mercato Catania difensori, Silvestri oggetto del desiderio in serie C. Parla il rappresentante del giocatore

Le fondamenta del Catania che verrà partono dalla difesa. Basi solide quelle costruite da Raffaele a Potenza. Il tecnico siciliano proverà a trovare la quadra anche alla guida degli etnei. Si punta su ...

Catania, tamponi negativi: al via la preparazione pre campionato

E' dunque iniziata la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica ... Furlan Jacopo (1993), Martínez Martínez Miguel Ángel (1995). Difensori: Calapai Luca (1993), Mbende ...

Le fondamenta del Catania che verrà partono dalla difesa. Basi solide quelle costruite da Raffaele a Potenza. Il tecnico siciliano proverà a trovare la quadra anche alla guida degli etnei. Si punta su ...E' dunque iniziata la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica ... Furlan Jacopo (1993), Martínez Martínez Miguel Ángel (1995). Difensori: Calapai Luca (1993), Mbende ...