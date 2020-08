Calciomercato Fiorentina, porte girevoli: via Vlahovic, dentro Piatek! (Di domenica 23 agosto 2020) La Fiorentina allora valuta la soluzione prestito che, secondo i colleghi de 'La Gazzetta dello ... POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, Thiago Silva-Fiorentina: le ultime di CM.IT ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - DiMarzio : #Fiorentina, per la fascia piace #Zappacosta e non solo - AMasterPotato : Viene accostato uno forte: 'Figurati se viene in questo cesso di squadra'. Viene accostato uno debole: 'Certo, noi… - CentotrentunoC : #Calciomercato ???? Dopo l'addio di Ionita, potrebbe salutare un altro protagonista di lungo corso del #Cagliari: s… - calciomercatoit : ??La #Fiorentina si rifà il look in attacco: in uscita #Vlahovic, pressing per #Piatek! ?? #CMITmercato -