Viviana già due mesi fa aveva tentato il suicidio. L'ira di papà sui soccorsi (Di sabato 22 agosto 2020) Valentina Raffa aveva ingerito delle pillole per poi chiedere aiuto. Il padre: "Così cercavano mio figlio?" Lo scenario della morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele di 4 anni sembra adesso un po' più nitido. Sembrano chiarirsi i contorni di una sofferenza profonda, un disagio, una preoccupazione di Viviana per il futuro del proprio bambino, Gioele, dinanzi a un mondo pericoloso. L'indagine è stata sempre accompagnata dalla frase «tutte le piste sono aperte» ma la procura di Patti ha spesso sottolineato lo stato psicologico complesso di Viviana pensando, tra le tante ipotesi, al possibile omicidio-suicidio, come a quella di maggiore rilevanza. Un'ipotesi a cui la famiglia non crede, ma che sembrerebbe prendere corpo alla luce di due fattori: ... Leggi su ilgiornale

EnricoAncillott : RT @ilgiornale: Proseguono senza sosta le indagini sul giallo di Caronia ed emergono dettagli sempre più sconcertanti, come un tentativo di… - ilgiornale : Proseguono senza sosta le indagini sul giallo di Caronia ed emergono dettagli sempre più sconcertanti, come un tent… - ciassette : @runner_me_ @CharlyMatt Se sa solo insultare,nn mi lascerà un vuoto incolmabile.Evidentemente nn sa argomentare,mi… - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Morte Viviana Parisi, il Procuratore Cavallo: 'La signora aveva Gioele con sè in macchina ed era vivo, questo è già un… - PrimaPaginaNews : Morte Viviana Parisi, il Procuratore Cavallo: 'La signora aveva Gioele con sè in macchina ed era vivo, questo è già… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana già "Viviana aveva tentato suicidio": cos'è successo prima di morire ilGiornale.it Viviana già due mesi fa aveva tentato il suicidio. L'ira di papà sui soccorsi

Lo scenario della morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele di 4 anni sembra adesso un po' più nitido. Sembrano chiarirsi i contorni di una sofferenza profonda, un disagio, una preoccupazione di ...

"Viviana aveva tentato suicidio": cos'è successo prima di morire

A quasi 48 ore dal ritrovamento del corpo di Gioiele Mondello, emergono nuovi dettagli nel giallo di Caronia. La vicenda che ha coinvolto Viviana Parisi e suo figlio di 4 anni è ancora avvolta nel mis ...

Lo scenario della morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele di 4 anni sembra adesso un po' più nitido. Sembrano chiarirsi i contorni di una sofferenza profonda, un disagio, una preoccupazione di ...A quasi 48 ore dal ritrovamento del corpo di Gioiele Mondello, emergono nuovi dettagli nel giallo di Caronia. La vicenda che ha coinvolto Viviana Parisi e suo figlio di 4 anni è ancora avvolta nel mis ...