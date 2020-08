Ufficiale: Jon Erice firma con l’Hércules (Di sabato 22 agosto 2020) Il giocatore navarrese Jon Erice, con una vasta esperienza nella Seconda Divisione spagnola, firma con l’Hercules, come riportato dal sito Ufficiale del club. “Jon Erice Domínguez (Pamplona, ​​3 novembre 1986) farà tappa all’Hércules de Alicante CF per la prossima stagione 2020/2021, con l’opzione di un’altra stagione aggiuntiva. Jon Erice è un giocatore collaudato in Seconda Divisione, con conoscenza della Second Division B, dove ha giocato 122 partite. Benvenuto nella tua nuova casa, Jon!”. Foto: Sito Ufficiale L'articolo Ufficiale: Jon Erice firma con l’Hércules proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

UFCLiveItalia : LHW Championship! ?? ???? D.Reyes vs Jan Blachowicz ???? per il titolo vacante dei pesi massimi leggeri ufficiale co-mai… - FightYours : ?? BREAKING NEWS ??? ? Dominick Reyes vs Jan Blachowicz ufficiale per UFC 253: il match sarà valido per il titolo r… - tuttomma_it : Con Jon Jones fuori dai giochi, è tempo per Reyes e Blachowicz di darsi battaglia. -

The Suicide Squad non è stato un successo quando è arrivato nelle sale nel 2016. Ma ci ha regalato Margot Robbie come Harley Quinn, Jai Courtney come Boomerang e Viola Davis come Amanda Waller. Person ...

Margot Robbie, Idris Elba e John Cena nel trailer ufficiale di The Suicide Squad

Finamente dal DC FanDome possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad, attesissimo nuovo progetto della DC Films che vedrà la micidiale Task Force X tornare in azione per una nuo ...

