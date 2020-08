Tuchel: “Siamo molto fiduciosi, sappiamo di aver meritato di essere arrivati sin qui” (Di sabato 22 agosto 2020) Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match di domani sera, tra Bayern e PSG, dal sito de L’Equipe le parole di Thomas Tuchel: “Siamo molto fiduciosi, sappiamo di aver meritato di essere arrivati sin qui. Domani si affrontano due squadre molto toste. Loro sono abituati a questo tipo di partite, affrontarli è sempre molto difficile. Hanno qualità anche a livello individuale”. Foto: Sito Ufficiale PSG L'articolo Tuchel: “Siamo molto fiduciosi, sappiamo di aver meritato di essere arrivati sin qui” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

