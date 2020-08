The Flash: Michael Keaton è Batman nel nuovo concept art (Di sabato 22 agosto 2020) Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman nel film The Flash e l'attore è ritratto in un concept art del film svelato durante il DC FanDome. The Flash riporterà in scena Michael Keaton in versione Batman e online, grazie al panel che si è svolto durante il DC FanDome, è stato mostrato un nuovo concept art che ritrae la star nell'iconico ruolo. L'attore ha infatti interpretato Bruce Wayne per la prima volta nel film diretto da Tim Burton ed entrerà in scena, come anticipato dal regista Andy Muschietti, nella nuova avventura cinematografica di Barry Allen. Il filmmaker non ha voluto anticipare molti dettagli per quanto riguarda la presenza di ... Leggi su movieplayer

