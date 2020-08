Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 4.2: i dettagli (Di sabato 22 agosto 2020) Poche ore fa, un Terremoto di magnitudo 4.2 ha interessato la zona di Kalavrita, in Grecia. L’area colpita si trova a nord del Peloponneso Torna a tremare la terra in Grecia. Poche ore fa, intorno alle ore 6 di mattina, un Terremoto di magnitudo 4.2 ha interessato la zona di Kalavrita, area a nord del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito la zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso (Grecia), ed è stata avvertita in tutta l'area circostante. Lo scrive Iefimerida.gr. L'Istituto di ge

