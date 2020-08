Serie A Femminile, esordio vincente per la Juve. Napoli ko a Bari (Di sabato 22 agosto 2020) Nella prima giornata della Serie A Femminile, la Juventus ha vinto 2-0 contro l’Hellas Verona mentre il Napoli ha perso 1-0 a Bari La stagione 2020/2021 della Serie A Femminile è incominciata nel pomeriggio odierno con due match. La Juventus si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona per 0-2 grazie alle reti di Girelli e Caruso messe a segno durante il secondo tempo. Nell’altra partita giocata alle 17:45, il Napoli ha perso di misura 1-0 in trasferta contro il Bari grazie alla rete di Manno su calcio di rigore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

