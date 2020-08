Puglia: allarme per furti di mandorle Coldiretti (Di sabato 22 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Cresce in Puglia l’allarme per i furti di mandorle, già decimate per le gelate del marzo scorso, che valgono tanto oro quanto pesano. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia sulla base delle denunce degli agricoltori della provincia di Bari che si sono trasformati in vigilantes notturni e diurni contro i furti continui delle mandorle che nella campagna 2020 sono poche ma di straordinaria qualità. “Le mandorle che si sono salvate dall’ondata di gelo di marzo vanno letteralmente a ‘ruba’ in campagna perché sono poche e di ottima qualità, per cui spuntano prezzi che allettano la ... Leggi su noinotizie

ZanellaRina : RT @noitre32: #Lopalco: cinque giovani gravi in Puglia. NEANCHE l´ombra. Prof. #Crisanti : contagi riferibili al rugby .NEANCHE l´ombra. Tg… - Orcec2 : Pierluigi Lopalco, cinque giovani gravi in Puglia. Allarme dell'epidemiologo ma nel bollettino non compaiono - Il T… - ColdirettiP : RT @TgrRaiPuglia: L'allarme di Coldiretti: manca l'acqua, ingenti danni per incendi - TGR Puglia - coldiretti : RT @TgrRaiPuglia: L'allarme di Coldiretti: manca l'acqua, ingenti danni per incendi - TGR Puglia - GaetanoGorgoni : #Covid Il bollettino di oggi conferma i 3 casi nel Leccese anticipati ieri. 35 positivi in Puglia. Allarme di Lopal… -