Pugilato in lutto, è morto a 81 anni l'ex campione Sandro Mazzinghi (Di sabato 22 agosto 2020) è morto oggi all'ospedale Lotti di Pontedera, dov'era ricoverato da alcuni giorni, l'ex campione del mondo di Pugilato Sandro Mazzinghi. Ne dà notizia la famiglia, precisando che la salma dell'ex iridato... Leggi su feedpress.me

ilriformista : Se ne va uno dei più grandi pugili italiani - LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: Sport in lutto: è #morto #Mazzinghi, fu campione del mondo di #pugilato - qn_lanazione : Sport in lutto: è #morto #Mazzinghi, fu campione del mondo di #pugilato - GazzettaDelSud : #Pugilato in lutto, è morto a 81 anni l'ex campione Sandro #Mazzinghi - sportface2016 : #Pugilato Muore Sandro #Mazzinghi: l'ex campione dei pesi medi junior si è spento nella sua Pontedera a 81 anni -