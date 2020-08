Pratica di Mare, un altro devastante incendio (doloso): strada chiusa (Di sabato 22 agosto 2020) Un altro incendio doloso sta devastando la vegetazione a Pratica di Mare, nella zona che costeggia l’omonima strada. Sono ben tre focolai: uno all’altezza del laghetto di pesca, l’altro vicino al cimitero storico e l’ultimo sotto al borgo. Le fiamme sono divampate inizialmente nei pressi del laghetto di pesca poco prima delle 14:00 di oggi, 22 agosto: il rapido intervento dei moduli della protezione civile Noal, Echo e Gamma 13 ha consentito lo spegnimento, ma – mentre era in corso l’intervento – ignoti appiccavano un altro incendio poco più in alto, sempre in direzione Roma, all’altezza del cimitero. Anche questa volta sono intervenuti gli agenti della protezione civile con diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

