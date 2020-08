Panchina Lecce, Eugenio Corini è arrivato in città (Di sabato 22 agosto 2020) Panchina Lecce, Eugenio Corini è arrivato in città: nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità per il nuovo tecnico Eugenio Corini sta per diventare il nuovo allenatore del Lecce. La società giallorossa ha esonerato Fabio Liverani e nelle ultime ore ha trovato l’accordo per arrivare all’ex tecnico del Brescia. In questi minuti l’allenatore è arrivato all’aeroporto di Brindisi e nelle prossime ore si trasferirà a Lecce. Poi ci saranno nuovi contatti con la dirigenza e la firma sul contratto: manca l’ufficialità, ma ormai Eugenio Corini è il nuovo tecnico dei giallorossi. Leggi su ... Leggi su calcionews24

redhyst : Sono tornato su Twitter solamente per esprimere il mio disappunto verso il sig. Antonio Conte da Lecce. Mai avresti… - infoitsport : Lecce, panchina a Corini: il tecnico arriverà nel pomeriggio in Puglia - cicciocampari : RT @marcoconterio: ?? Può cambiare in panchina il #Parma: il club ducale ha avviato i primi contatti con Liverani, esonerato dal #Lecce (dov… - chestufida : @LucaC72905087 @Vatenerazzurro1 Destinazione Lecce quello è il suo posto, panchina libera - chestufida : @Daniele39091477 Si è appena liberata la panchina del Lecce, casa sua. Perché non torna là a dimostrare quanto vale… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Lecce Panchina Lecce, contatti avviati per Corini: c’è ottimismo tra le parti Calcio News 24 Panchina Lecce, Eugenio Corini è arrivato in città

Eugenio Corini sta per diventare il nuovo allenatore del Lecce. La società giallorossa ha esonerato Fabio Liverani e nelle ultime ore ha trovato l’accordo per arrivare all’ex tecnico del Brescia. In q ...

Parma, separazione con D'Aversa: pronto Liverani al suo posto

Le recenti problematiche emerse tra il nuovo direttore sportivo Marcello Carli e Roberto D'Aversa hanno portato alla separazione tra l'allenatore e il Parma. Le parti stanno negoziando la risoluzione ...

Eugenio Corini sta per diventare il nuovo allenatore del Lecce. La società giallorossa ha esonerato Fabio Liverani e nelle ultime ore ha trovato l’accordo per arrivare all’ex tecnico del Brescia. In q ...Le recenti problematiche emerse tra il nuovo direttore sportivo Marcello Carli e Roberto D'Aversa hanno portato alla separazione tra l'allenatore e il Parma. Le parti stanno negoziando la risoluzione ...