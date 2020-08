Navalny: portavoce, giunto in aeroporto (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - L'ambulanza con a bordo l'oppositore russo Alexei Navalny è giunta in aeroporto. Lo fa sapere la sua portavoce Kira Yarmysh postando su twitter una foto del veicolo mentre fa ... Leggi su corrieredellosport

MarinaSereni : Preoccupazione e inquietudine per le gravi condizioni di salute di #Navalny, secondo la sua portavoce vittima di av… - martaottaviani : #navalny è ancora in #russia in un ospedale che non ha l’attrezzatura per curarlo. I medici stanno negando il trasf… - ilfoglio_it : #AlexeiNavalny, oppositore di #Putin, è ricoverato in terapia intensiva. Più volte arrestato, sarebbe privo di cono… - sardanews : Navalny: portavoce, giunto in aeroporto - CorriereQ : Navalny: portavoce, giunto in aeroporto -