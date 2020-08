MotoGp, Zarco non crede ai suoi occhi: “il terzo posto è una sorpresa, il dolore mi ha aiutato” (Di sabato 22 agosto 2020) Un terzo posto davvero sorprendente per Johann Zarco al termine delle Qualifiche del GP di Stiria, il francese ha chiuso alle spalle di Pol Espargaro e Nakagami ma non potrà scattare dalla prima fila, vista la penalità inflittagli dopo l’incidente con Morbidelli che lo obbligherà a partire dalla pit-lane. Foto Getty / Mirco Lazzari gpNonostante questo, Zarco è apparso felice ai microfoni di Sky Sport, essendo riuscito a comprendere molte cose della moto grazie al… dolore: “non ho tante parole per descrivere la giornata di oggi, quando sono uscito dal box e ho sentito che l dolore era sopportabile ero contento. Sono rimasto molto concentrato per fare pochi giri e sempre di qualità, il terzo ... Leggi su sportfair

