Moto2, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Jorge Martin il più veloce (Di sabato 22 agosto 2020) Jorge Martin registra il giro più veloce nelle prove libere 3 del Gran Premio di Stiria. Il pilota spagnolo della Kalex ferma il cronometro sull’1’28″501. Dietro di lui in questa mattinata Marco Bezzecchi e Jake Dixon. A seguire anche Augusto Fernandez, Thomas Luthi, Enea Bastianini, Jorge Navarro, Joe Roberts, Aron Canet e Remy Gardner. In difficoltà invece il giapponese Tetsuta Nagashima, che dovrà affrontare la Q1. Di seguito la classifica dei primi 10 di questa sessione mattutina. classifica tempi – prove libere 3 GRAN PREMIO DI Stiria 1. Jorge Martin 1’28″501 2. Marco ... Leggi su sportface

