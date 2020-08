Mirko Conte lascia il Lugano (Di sabato 22 agosto 2020) L'assistente allenatore bianconero continuerà ad essere... bianconero: sarà vice della U23 della Juve Leggi su media.tio.ch

L’FC Lugano comunica che Mirko Conte ha lasciato il ruolo di vice allenatore della prima squadra per andare ad occupare il posto di assistente sulla panchina della Juventus U23. Il 46enne era arrivato ...

Il sempre caldo asse Lugano-Juventus ha condotto a un nuovo affare tra le due squadre. Mirko Conte, finora vice allenatore dei sottocenerini, è infatti il nuovo assistente di Lamberto Zauli, tecnico d ...

