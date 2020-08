Million Day, estrazione 22 agosto: i numeri vincenti (Di sabato 22 agosto 2020) Million Day, l’estrazione del 22 agosto: ecco i numeri fortunati di oggi. Continua ad esserci un super montepremi per i vincenti. Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CorriereCitta : #MillionDay 22 agosto 2020: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Million Day estrazione oggi 22 agosto verifica schedina e numeri - #Million #estrazione #agosto #verifica - zazoomblog : Million Day estrazione oggi 22 agosto verifica schedina e numeri - #Million #estrazione #agosto #verifica… - CorriereCitta : #MillionDay 21 agosto 2020: i numeri vincenti dell’estrazione di oggi - strawberiiijm : how about 100 million views per day? ksksjsjsjs -