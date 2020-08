Michelle Hunziker sulla Scala dei turchi, indaga la capitaneria di porto - (Di sabato 22 agosto 2020) Francesca Galici Guai in vista per Michelle Hunziker, fotografata alla Scala dei turchi: la falesia è sotto sequestro e la capitaneria di porto ha aperto un fascicolo; lei si difende e dichiara di non essere entrata nella zona off limits Ultimi scampoli di vacanza in Sicilia per Michelle Hunziker, in vacanza con tutta la famiglia in provincia di Agrigento. Con lei anche Aurora, prima figlia avuta con il cantante Eros Ramazzotti, e il fidanzato Goffredo Cerza, oltre ad alcuni loro amici. Si sono concessi una giornata di mare in barca e la loro meta odierna è stata l'iconica Scala dei turchi. Questa escursione in uno dei monumenti naturali più noti d'Italia, però, si è ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - uandarin : RT @HuffPostItalia: Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - AAndreafusco1 : RT @HuffPostItalia: Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - alexya_01 : RT @ilgiornale: Guai in vista per Michelle Hunziker, fotografata alla Scala dei Turchi: la falesia è sotto sequestro e la Capitaneria di Po… - nouvelleEle : RT @LaStampa: Michelle Hunziker e la figlia Aurora si fotografano sulla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia una verifica -