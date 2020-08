Inter, Pellegrini: “Lo sfogo di Conte? Non lo capisco. Ci sono le basi per una stagione di eccellenza” (Di sabato 22 agosto 2020) “In effetti non è la giornata migliore pur tuttavia la vita va avanti, dobbiamo pensare al futuro mi riferisco alla squadra e alla mia Inter: il mio cuore batte sempre nerazzurro”. Queste le parole di Ernesto Pellegrini in merito alla sconfitta dell’Inter per 3-2 contro il Siviglia in finale di Europa League. “Ieri l’Inter inspiegabilmente e’ entrata in campo con un po’ di nervosismo nemmeno il gol di Lukaku, bravissimo, ha contribuito a calmare un po’ gli animi pensavo che la partita fosse indirizzata diversamente poi invece le cose sono andate come sono andate – ha spiegato l’ex patron nerazzurro – Esprimo il mio dispiacere per il presidente Zhang e tutto lo staff, ma non devono dispiacersi tanto ... Leggi su sportface

