Inter, la carica di D’Ambrosio: “Ora siamo un gruppo sinergico e armonioso” (Di sabato 22 agosto 2020) “Ci siamo creati un’occasione con impegno, costanza e tantissimo duro lavoro. Il campo, in parte, ci ha ripagati. siamo diventati un gruppo sinergico ed armonioso, un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare e di ottenere risultati ancora più importanti. Noi non ci fermiamo“. Nel day-after la dolorosa sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio carica l’ambiente nerazzurro con un messaggio speciale sui social. “E’ stata una stagione intensa e anomala, dove ognuno di noi ha combattuto dentro e anche fuori dal campo – ha scritto D’Ambrosio su Instagram -. Ora pochi giorni di riposo per poi tornare con più esperienza e con la cattiveria ... Leggi su sportface

Inter_Women : ?? | CARICA -24 ore alla #UELfinal: anche #InterWomen a sospingere i ragazzi! ???? - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Inter_Women : ?? | CARICA La carica di #InterWomen per la #UELfinal di domani sera! ???? - sportface2016 : #Inter | La carica di #DAmbrosio: 'Ora siamo un gruppo sinergico e armonioso' - mnemocs : RT @Mattia_Marini_7: Di solito deve essere l’allenatore a dare la carica alla tifoseria, con Conte accade il contrario. Antonio non devi fa… -

