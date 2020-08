GP Stiria FP3 MotoGP: Mir vicino al record, Rossi in Q1 (Di sabato 22 agosto 2020) Con la FP3, la MotoGP inaugura il suo sabato del GP di Stiria. Alla fine del turno, la classifica sorride a Joan Mir, il quale mostra la forma della Suzuki al Red Bull Ring. Il maiorchino ferma il cronometro in 1’23″456, avvicinando di circa quattro decimi al record della pista firmato lo scorso anno da Marc Marquez. Il secondo tempo è per Fabio Quartararo, che riesce così ad ottenere un posto per la Q2. Il francese, dopo essere andato in crisi ieri con le gomme, sembra aver ritrovato il feeling giusto, almeno in assetto da qualifica. Chiudono la top five Takaaki Nakagami, primo dei piloti Honda, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, i quali pagano solo un decimo e mezzo da Mir. Sesto tempo per Pol Espargaro, che però ha mostrato un passo gara bestiale, girando costantemente sul 23 alto. KTM che ... Leggi su sport.periodicodaily

