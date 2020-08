Giù la testa: trama, cast e streaming del film (Di sabato 22 agosto 2020) Giù la testa: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 22 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Giù la testa, film del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Si tratta del secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C’era una volta il West (1968) e seguito da C’era una volta in America (1984). La pellicola è ambientata nel Messico del 1913, durante la rivoluzione, e vi vengono citati Francisco Indalecio Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata e Victoriano Huerta. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama 1913, nelle vicinanze di Mesa ... Leggi su tpi

