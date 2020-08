Ferrante: «Tifosi fidatevi, Giampaolo è il top per il Torino» (Di sabato 22 agosto 2020) Marco Ferrante ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Toro Marco Ferrante, ex attaccante del Toro, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Giampaolo sulla panchina granata. Le sue parole. Giampaolo ALLENATORE ALL’ASCOLI – «All’inizio mi sembrava noioso.., ma mettetevi nei miei panni: ero un giocatore affermato, e lui ogni mattina chiedeva di ripetere mille volte i soliti schemi, fino al punto da farti venire il vomito. Ero scettico, non riuscivo a capire il perché. Poi è stato imbarazzante per quanto bello: Marco ti porta allo sfinimento per farti memorizzare le sue giocate. Quando entri nella sua visione, in campo ti sembra di essere alla playstation. Vai in ... Leggi su calcionews24

PicenoTime : Ferrante presenta Giampaolo ai tifosi del Toro: “Ad Ascoli fu valore aggiunto, sembrava la playstation”… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: La risalita dei #contagi mette a rischio il ritorno dei tifosi negli #stadi : la FIGC spera in ottobre, tutto nelle mani dell… - ferrante_pie : RT @la_rossonera: Buon Ferragosto a tutti i tifosi milanisti, e alle vostre famiglie, nel mondo! ????? Sempre #FORZA #MILAN! -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrante Tifosi Ferrante presenta Giampaolo ai tifosi del Toro: “Ad Ascoli fu valore aggiunto, sembrava la playstation”

Marco Giampaolo è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Torino per la stagione sportiva 2020/2021. A parlare oggi sulla "Gazzetta dello Sport" delle caratteristiche del 53enne allenatore abr ...

Corriere di Torino, Ferrante: “Giampaolo è da Toro”

“Giampaolo è da Toro”. A certificarlo è uno che ha i colori granata nelle vene come Marco Ferrante. L’ex attaccante granata ha parlato al Corriere di Torino. Ferrante ha avuto Giampaolo come allenator ...

Marco Giampaolo è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Torino per la stagione sportiva 2020/2021. A parlare oggi sulla "Gazzetta dello Sport" delle caratteristiche del 53enne allenatore abr ...“Giampaolo è da Toro”. A certificarlo è uno che ha i colori granata nelle vene come Marco Ferrante. L’ex attaccante granata ha parlato al Corriere di Torino. Ferrante ha avuto Giampaolo come allenator ...