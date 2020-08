F1, a Spa resta il 'Party mode': il manettino sarà vietato da Monza (Di sabato 22 agosto 2020) Il 'Party mode' si vedrà anche a Spa, poi fine delle danze e il 'manettino' incriminato sarà fermato da Monza in poi. La direttiva tecnica della Fia, infatti, volta a impedire di usare differenti ... Leggi su gazzetta

Compagno_Pert : @MannaroInAzione Eh si caro mio, hai proprio ragione. Ormai il Parlamento è visto come un C.d.A. di una Spa ed il P… - loureiro1966 : RT @dukana2: Politici con il bonus, in #AltoAdige l'Svp sceglie la linea morbida dei delinquenti ladri: #Schuler resta assessore. Pure il l… - soleterramare : RT @dukana2: Politici con il bonus, in #AltoAdige l'Svp sceglie la linea morbida dei delinquenti ladri: #Schuler resta assessore. Pure il l… - CarieriF : RT @dukana2: Politici con il bonus, in #AltoAdige l'Svp sceglie la linea morbida dei delinquenti ladri: #Schuler resta assessore. Pure il l… - dukana2 : Politici con il bonus, in #AltoAdige l'Svp sceglie la linea morbida dei delinquenti ladri: #Schuler resta assessore… -

Ultime Notizie dalla rete : Spa resta A Spa con il 'Party mode': il manettino sarà vietato da Monza La Gazzetta dello Sport Piazza Aldo Moro resta del Comune di Formia: lo ha deciso il Consiglio di Stato

Formia – Piazza Aldo Moro resta nella disponibilità del Comune di Formia in quanto gravata da “servitù di uso pubblico”. La sentenza della V sezione del Consiglio di Stato, pubblicata nella giornata d ...

Il Multipiano è perso ma piazzale Aldo Moro resta al Comune

Almeno piazzale Aldo Moro il Comune di Formia può tenerselo. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della curatela fallimentare della Formia Servizi spa. Perso il parcheggio multipiano resta la ...

Formia – Piazza Aldo Moro resta nella disponibilità del Comune di Formia in quanto gravata da “servitù di uso pubblico”. La sentenza della V sezione del Consiglio di Stato, pubblicata nella giornata d ...Almeno piazzale Aldo Moro il Comune di Formia può tenerselo. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della curatela fallimentare della Formia Servizi spa. Perso il parcheggio multipiano resta la ...