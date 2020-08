Esce “Zeman”, il nuovo singolo di Lorenzo Vizzini (Di sabato 22 agosto 2020) Esce Zeman, il nuovo singolo di Lorenzo Vizzini. Cosa succederebbe se la filosofia calcistica di Zeman, fosse applicata all’amore? Leggi l’articolo è capirai di che si tratta. Spesso per raggiungere un amore è necessaria una strategia, perché non cercarla nel calcio? “Zeman” è un brano che prova a descrive la filosofia calcistica applicata all’amore, che l’autore racconta così: “Zdeněk Zeman per me è un maestro di vita, filosofia applicata al calcio. Un genio capace di regalarti emozioni meravigliose, vittorie impossibili e poi sconfitte clamorose.” “Anche se mi ritengo uno zemaniano convinto, nei sentimenti spesso preferisco difendermi e non rischiare, più che espormi in avanti. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

