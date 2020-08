Eliana Michelazzo davanti allo specchio del bagno. E il triangolino si fa notare (Di sabato 22 agosto 2020) Vi ricordate dell’ultima intervista rilasciata da Pamela Prati a Domenica In? Quella chiacchierata televisiva, risalente a qualche mese fa, è costata caro alla povera Mara Venier. La regina bionda della domenica ha perso un’enorme fetta di pubblico a causa di quell’ospitata, evidentemente i telespettatori italiani non ne potevano più di sentire quella storia trita e ritrita, sempre raccontata con vittimismo e toni melodrammatici. Eliana Michelazzo ha voluto commentare la vicenda. Eliana Michelazzo si era ripromessa di non rilasciare mai più dichiarazioni riguardanti il cosiddetto Prati-Gate o Pratiful, faccenda che l’ha relegata per anni in un amore impossibile: il fantomatico Simone Coppi rappresentava per la quarantenne un compagno di vita, ma in realtà il suo ... Leggi su tuttivip

