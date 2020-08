Con Forster dall’Inghilterra in Italia, dove ciò che conta è l’odore della vita (Di domenica 23 agosto 2020) È difficile determinare il momento esatto nel quale il viaggio in Italia ha cessato di essere un’arte ed è divenuto uno degli intrattenimenti più ambiti dal turismo di massa. Indubbiamente, dal Grand Tour erudito sette e ottocentesco celebrato da scrittori europei e americani – tra i quali Addison, Beckford, Goethe, Stendhal, Lady Morgan, Byron, Dickens, Hawthorne – ai pacchetti vacanza all inclusive, che hanno fatto delle principali città Italiane la meta di milioni di turisti asserviti alla logica del consumo guidato, … Continua L'articolo Con Forster dall’Inghilterra in Italia, dove ciò che conta è l’odore della vita proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

sciareneve : RT @mtbitalia: La Swiss Epic 2020 è di Schurter-Forster; l'Italia festeggia con Rabensteiner e Porro secondi #mtbrace #22Agosto https://t.c… - mtbitalia : La Swiss Epic 2020 è di Schurter-Forster; l'Italia festeggia con Rabensteiner e Porro secondi #mtbrace #22Agosto… - andreapezzoni87 : Nino Schurter & Lars Forster si prendono anche l'ultima tappa della #SwissEpic andando a conquistare la GC con ampi… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Forster Con Forster dall'Inghilterra in Italia, dove ciò che conta è l'odore della vita Il Manifesto La tappa regina non cambia i leader della Swiss Epic 2020

La tappa regina della Swiss Epic 2020 è stata all’altezza del titolo di tappa più impegnativa della corsa. Questo non ha però impedito a SCOTT-SRAM MTB-Racing e Specialized – Racing di estendere i pro ...

La Swiss Epic a N1NO e Forster, super Trek Pirelli. Porro e Rabensteiner alle spalle degli svizzeri

Questa mattina a Davos, località dei Grigioni (Graubünden) nota non solo per il turismo anche per dell'annuale Forum economico mondiale, ha ospitato la partenza della quinta ed ultima tappa della Swis ...

La tappa regina della Swiss Epic 2020 è stata all’altezza del titolo di tappa più impegnativa della corsa. Questo non ha però impedito a SCOTT-SRAM MTB-Racing e Specialized – Racing di estendere i pro ...Questa mattina a Davos, località dei Grigioni (Graubünden) nota non solo per il turismo anche per dell'annuale Forum economico mondiale, ha ospitato la partenza della quinta ed ultima tappa della Swis ...