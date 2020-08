Colpo di scena nel caso Viviana: "Tracce sui vestiti del cadavere" (Di sabato 22 agosto 2020) Valentina Dardari L’ipotesi di omicidio non è ancora stata esclusa dagli inquirenti. Ancora molti i dubbi sulla morte di Viviana e del figlio Gioele Ancora molti i dubbi sul giallo di Caronia. Gli inquirenti non avrebbero abbandonato l’ipotesi dell’omicidio e starebbero cercando dna di terze persone sugli abiti di Viviana. Il caso quindi sembra ancora molto lontano dall’essere chiuso. Come riportato dal Messaggero, al vaglio ci sarebbero adesso i vestiti della dj 43enne trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia, nel Messinese. Si cerca il dna di una terza persona I medici legali che hanno eseguito l’esame autoptico sulla donna hanno consegnato gli indumenti che indossava alla polizia scientifica. Adesso verranno fatti ulteriori esami per verificare una ... Leggi su ilgiornale

_Anguu_ : RT @uncleofthunder: questa scena mi farà sempre piangere: come happy guarda peter ricordandosi di tony, come peter lavora alla propria tuta… - zer0qu4ttro : RT @uncleofthunder: questa scena mi farà sempre piangere: come happy guarda peter ricordandosi di tony, come peter lavora alla propria tuta… - nicole_reba : RT @uncleofthunder: questa scena mi farà sempre piangere: come happy guarda peter ricordandosi di tony, come peter lavora alla propria tuta… - bisognodarmonia : RT @uncleofthunder: questa scena mi farà sempre piangere: come happy guarda peter ricordandosi di tony, come peter lavora alla propria tuta… - xfunnyvalentine : RT @uncleofthunder: questa scena mi farà sempre piangere: come happy guarda peter ricordandosi di tony, come peter lavora alla propria tuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Calciomercato Roma, colpo di scena: “Vuole andarsene!” Mondo Udinese Jack the stripper, l’assassino delle prostitute: la storia del misterioso mostro della Londra degli Anni 60

Londra è una città ventosa. E per questo, la nebbia — immancabile nei film e nei romanzi gialli — è in realtà un evento molto raro nella città della regina. La notte del 24 gennaio 1964 non fa eccezio ...

Giraffe and Annika recensione: l'action game che voleva essere Ni no Kuni

Lanciato originariamente su Steam durante il mese di febbraio 2020, Giraffe and Annika è il primo titolo sviluppato dallo studio indipendente nipponico atelier mimina: un action adventure in 3D dal sa ...

Londra è una città ventosa. E per questo, la nebbia — immancabile nei film e nei romanzi gialli — è in realtà un evento molto raro nella città della regina. La notte del 24 gennaio 1964 non fa eccezio ...Lanciato originariamente su Steam durante il mese di febbraio 2020, Giraffe and Annika è il primo titolo sviluppato dallo studio indipendente nipponico atelier mimina: un action adventure in 3D dal sa ...