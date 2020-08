Alessandra Amoroso: «Ho sempre giocato a calcio, sono un maschiaccio» (Di sabato 22 agosto 2020) Il Corsera ha intervistato oggi Alessandra Amoroso reduce da grande successo dell’estate Karaoke con Boomdabash Il 3 settembre la vedremo fra i capitani della Partita del cuore. «Ho sempre giocato a calcio, sono un maschiaccio dentro. Durante i miei tour organizziamo la partita “staff contro tecnici” e ci divertiamo un mondo». Non ha mai paura di salire sul palco acciaccata? «Nell’ultimo tour ho avuto due protrusioni e una fascite plantare, sono salita sul palco che ero da buttare. Ma lì c’è solo energia e l’adrenalina che non ti fa sentire più niente». Nella partita del cuore giocherà per sostenere i lavoratori dello spettacolo, ma anche per tenere alta la ... Leggi su ilnapolista

Il primo gol Alessandra Amoroso l’ha già segnato e si chiama «Karaoke»: la sua rinnovata collaborazione con i Boomdabash è diventata «la» hit dell’estate, da sette settimane singolo più trasmesso dall ...

